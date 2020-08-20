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15:03 20.08.2020

В Кремле не видят препятствий для возможного вывоза Навального на лечение за границу

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В Кремле не видят препятствий для возможного вывоза Навального на лечение за границу

 Кремль при необходимости оперативно будет готов рассмотреть обращение о вывозе оппозиционера Алексея Навального в зарубежную клинику, если такое поступит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно. Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, окажет ли Кремль содействие в случае, если потребуется госпитализация Навального в зарубежную клинику страны, с которой пока границы закрыты.

Теги: #рф #навальный
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