В Кремле не видят препятствий для возможного вывоза Навального на лечение за границу

Кремль при необходимости оперативно будет готов рассмотреть обращение о вывозе оппозиционера Алексея Навального в зарубежную клинику, если такое поступит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно. Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, окажет ли Кремль содействие в случае, если потребуется госпитализация Навального в зарубежную клинику страны, с которой пока границы закрыты.