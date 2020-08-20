Правоохранители могут начать расследование обстоятельств болезни Навального после медзаключения - Песков

Расследование правоохранительными органами болезни оппозиционера Алексея Навального возможно только после получения окончательных анализов, устанавливающих причины случившегося с ним, считают в Кремле.

"Речь идет о гражданине РФ. Сначала нужно дождаться окончательных анализов, которые помогут врачам определить, что стало причиной вот этой ситуации, потери сознания. После этого, если имеет место отравление и будут соответствующие заявления или если иные решения примут правоохранительные органы, то будет расследование", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что "это касается любого гражданина Российской Федерации".

Таким образом Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле необходимым расследование инцидента с Навальным со стороны правоохранительных органов.

Представитель Кремля сказал журналистам, что ему ничего неизвестно о присутствии в омской больнице, где находится Навальный, представителей различных силовых структур.

На вопрос, докладывают ли силовики президенту о ситуации с Навальным, Песков сказал: "Я не думаю, что докладывают, докладывают общую ситуацию в рамках сообщений СМИ, а ситуация достаточно транспарентная: врачи регулярно информируют о том, что они делают, как и в каком состоянии находится пациент. Эта информация доступна всем, она доступна и главе государства в тех мониторингах, которые готовятся президенту".

На замечание, не считают ли в Кремле, что в отношении одного из основных критиков российской власти алгоритм действий должен быть иной, пресс-секретарь президента РФ сказал: "У действующей власти много критиков, все они граждане РФ, и, безусловно, когда что-то угрожает жизни гражданина РФ, это серьезная ситуация, и врачи, и правоохранительные органы в равной степени серьезно относятся ко всем гражданам".