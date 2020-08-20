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14:50 20.08.2020

Координационный совет белорусской оппозиции продолжит работу, несмотря на уголовное дело

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Координационный совет белорусской оппозиции продолжит работу, несмотря на уголовное дело

Координационный совет белорусской оппозиции выражает гражданскую позицию общества и продолжит работу, несмотря на уголовное дело, сообщил "Интерфаксу" член президиума совета Максим Знак.

"Совет продолжит свою работу. Однако мы понимаем, что в рамках уголовного дела у властей есть масса инструментов для того чтобы осложнить работу совета", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности репрессий и обысков в связи с возбуждением дела.

Он заверил, что совет не несет угрозы национальной безопасности Беларуси.

"Ни в документах, ни в деятельности совета не усматривается противоправной составляющей. Совет выражает гражданскую позицию общества. У нас это пока не преступление", - сказал он.

Ранее в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры Беларуси сообщили, что в связи с созданием координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса Белоруссии.

Ст. 361 УК Беларуси предполагает наказание за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны.

Теги: #коордсовет #оппозиция #беларусь
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