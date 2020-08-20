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14:43 20.08.2020

Деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной - генпрокурор Беларуси

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В Беларуси возбуждено уголовное дело в связи с созданием Координационного совета сторонников экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе генеральной прокуратуры.

"Уголовное дело в связи с созданием Координационного совета возбуждено по статье 361 Уголовного кодекса", - сказал представитель пресс-службы.

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной и направлена на захват государственной власти.

"Создание подобных органов законодательством не предусмотрено. А их деятельность является неконституционной. Понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявил о выходе из состава совета и несогласия с целями его деятельности", - заявил Конюк в видеообращении.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - подчеркнул генпрокурор.

Теги: #прокуратура #беларусь
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