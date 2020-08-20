События

14:11 20.08.2020

Началась подготовка к прохождению тактической группы в акватории Дуная в рамках украинско-румынских учений "Риверайн-2020"

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Началась подготовка к прохождению тактической группы в акватории Дуная в рамках украинско-румынских учений "Риверайн-2020"

 В городе Николаев на базе Учебного центра Военно-морских сил (ВМС) ВСУ начались занятия по подготовке к прохождению тактической корабельно-катерной группы в акватории р.Дунай в рамках подготовки к двусторонним украинско-румынским учениям "Riverine-2020", которые запланированы к проведению в сентябре этого года.

Как сообщает служба по связям с общественностью Командования ВМС ВСУ в четверг, к занятиям привлечен личный состав кораблей и катеров, которые должны принять участие в международных учениях.

Главной целью мероприятия в Николаеве является изучение района проведения учений "Риверайн", организация прохождения акватории в тактической группе в виртуальном режиме. Также изучаются особенности организации взаимодействия с береговыми постами Государственной пограничной службы, которые регламентируют прохождение вышеуказанного участка и могут влиять на выполнение задач при проведении обучения в реальном режиме.

Теги: #учения #украина #румыния
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