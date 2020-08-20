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13:54 20.08.2020

Стачком "Беларуськалия" сообщил о задержании двух активистов

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Стачком "Беларуськалия" сообщил о задержании двух активистов – членов стачечного комитета.

"Член стачечного комитета ОАО "Беларуськалий", Куделевич Дмитрий, с 11 часов 17 минут перестал выходить на связь. Предположительно Дмитрий был задержан в своем автомобиле неустановленными лицами. По нашей информации задержан ещё один участник забастовки Филанович Максим с 4РУ (4-е рудоуправление – ИФ). Он не выходит на связь", - говорится в сообщении телеграм-канала стачкома "Беларуськалия".

Пресс-секретарь стачкома Глеб Сандрас подтвердил агентству "Интерфакс-Запад", что "у нас задержаны двое членов стачкома".

Комментируя ситуацию на предприятии, он отметил, что "предприятие частично бастует". При этом пресс-секретарь не смог назвать численность бастующих. "Кто-то выходит на работу и не работает, кто-то не выходит…не могу сказать численность бастующих", - сказал Сандрас.

По его словам, работу на "Беларуськалии" продолжают все рудоуправления, но "не в полном объеме".

Он также сообщил, что в настоящее время стачком обсуждает дальнейшие действия и судьбу забастовки в целом. "Сейчас решаем – продолжать забастовку или нет, и если продолжать – то в какой форме", - сказал пресс-секретарь стачкома.

Как сообщалось, накануне вечером администрация ОАО "Беларуськалий" сообщила о работе в плановом режиме всех семи рудников.

"Все 7 рудников ОАО "Беларуськалий" (работают в плановом режиме - ИФ). Три обогатительные фабрики работают в плановом режиме, фабрика Первого рудоуправления после окончания плановых ремонтных работ продолжит работу", - говорилось в сообщении компании.

В компании поблагодарили рабочих за то, что они приняли решение выражать свою гражданскую позицию в нерабочее время. "Возможно, кому-то это решение далось нелегко. Нельзя разрушить то, что достигается самоотверженным трудом династий горняков, трудового коллектива. Спасибо за принятое решение", - отметили на предприятии.

Как сообщалось, утром 19 августа на главной площади города Солигорска, где располагаются основные шахты калийного комбината, прошел митинг рабочих. Стачком "Беларуськалия" решил продолжить забастовку до выполнения требований бастующих, первоочередным из которых является отставка действующего президента Александра Лукашенко. Шахтеры решили пока не объявлять голодовку.

17 августа белорусские СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии" и об объявлении рабочими забастовки.

Сотрудники предприятия потребовали, в том числе, освободить Солигорск от отряда особого назначения, как утратившего доверие граждан, привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, не исполнивших свои обязанности добросовестно согласно законодательству Беларуси; признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в стране, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".

В свою очередь в ОАО "Белорусская калийная компания" в понедельник пообещали своим партнерам приложить все усилия по выполнению имеющихся договоренностей.

Теги: #беларуськалий #активисты #задержание #беларусь
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