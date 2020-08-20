На Донбассе с начала суток зафиксирована одна провокация со стороны российских наемников вблизи Авдеевки – Минобороны Украины

Российские наемники с начала четверга не обстреливали украинские позиции на Донбассе, однако зафиксирована одна вражеская провокация вблизи Авдеевки с применением пулемета большого калибра, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до полудня на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. В то же время, на Донецком направлении около 10 часов утра противник пытался спровоцировать защитников Авдеевки, применив пулемет большого калибра", - сообщил спикер Минобороны Максим Праута в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Так, военнослужащие Вооруженных сил Украины на это нарушение режима прекращения огня не использовали в ответ оружие.

По информации ведомства, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой", - добавили в в Минобороны.