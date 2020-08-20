События

13:09 20.08.2020

В европейских странах наблюдается резкий рост заражений COVID-19

1 мин читать
В европейских странах наблюдается резкий рост заражений COVID-19

 Во многих странах ЕС продолжают фиксировать быстрый рост количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают в четверг европейские СМИ.

В частности, в Испании за среду выявили 3 715 новых случаев заражения COVID-19, что является самым высоким показателем за сутки с тех пор, как в конце июня в этой стране отменили общенациональные меры по самоизоляции.

В Италии в среду выявили 642 случая заражения коронавирусной инфекцией, это самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 в стране с конца мая.

В Германии в четверг зафиксировали свыше 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом - рекордно высокое число зараженных для этой страны с апреля.

Во Франции в каждом третьем городе власти ввели обязательное ношение масок в многолюдных местах, в том числе - под открытым воздухом. В Ницце же в четверг объявили о том, что маску теперь необходимо носить даже на природе. Количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки во Франции за среду составило 3,8 тыс.

Теги: #коронавирус #covid_19
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:52 20.08.2020
В ВСУ за сутки подтвердили 42 новых случая заболевания COVID-19

В ВСУ за сутки подтвердили 42 новых случая заболевания COVID-19

10:29 20.08.2020
В Киеве количество больных коронавирусом растет: за сутки заболели 227 человек – Кличко

В Киеве количество больных коронавирусом растет: за сутки заболели 227 человек – Кличко

09:52 20.08.2020
ФРГ зарегистрировала рекордно высокое с апреля число инфицированных COVID-19 за сутки

ФРГ зарегистрировала рекордно высокое с апреля число инфицированных COVID-19 за сутки

09:24 20.08.2020
В Украине новый антирекорд: за сутки выявлено 2134 новых случаев заражения Сovid-19, умерли 40 человек, 704 выздоровели

В Украине новый антирекорд: за сутки выявлено 2134 новых случаев заражения Сovid-19, умерли 40 человек, 704 выздоровели

19:02 19.08.2020
В Молдове зафиксирован антирекорд по числу заболевших за сутки: 626 новых случаев коронавируса

В Молдове зафиксирован антирекорд по числу заболевших за сутки: 626 новых случаев коронавируса

18:20 19.08.2020
В Беларусь за сутки выявлено 128 случаев коронавируса, пятеро пациентов скончались

В Беларусь за сутки выявлено 128 случаев коронавируса, пятеро пациентов скончались

17:39 19.08.2020
В ОБСЕ опровергли сообщение о заражении коронавирусом наблюдателя СММ в Украине

В ОБСЕ опровергли сообщение о заражении коронавирусом наблюдателя СММ в Украине

17:35 19.08.2020
Тихановская сдала в Литве тест на коронавирус, она чувствует себя хорошо - президент Науседа

Тихановская сдала в Литве тест на коронавирус, она чувствует себя хорошо - президент Науседа

17:26 19.08.2020
В Окружном админсуде Киева ввели карантинные ограничения из-за выявления у сотрудника COVID-19

В Окружном админсуде Киева ввели карантинные ограничения из-за выявления у сотрудника COVID-19

16:18 19.08.2020
Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины в условиях карантина

Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины в условиях карантина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе с начала суток зафиксирована одна провокация со стороны российских наемников вблизи Авдеевки – Минобороны Украины

Прощание с Патоном планируется 22 августа в клубе Кабмина, а захоронение - на Байковом кладбище - НАНУ

Волонтерская инициатива "BelarusWatch" анонсировала на 26 августа акции солидарности с белорусами по всему миру

Чиновников командования Медсил ВСУ разоблачили на взятке в 1 млн грн - СБУ

СБУ расследует растрату 12 млн грн госсредств "Укрзализныцей", проводятся обыски

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе с начала суток зафиксирована одна провокация со стороны российских наемников вблизи Авдеевки – Минобороны Украины

Правоохранители Крыма открыли дело из-за задержания гражданина Украины за якобы участие в батальоне имени Челебиджихана

Прощание с Патоном планируется 22 августа в клубе Кабмина, а захоронение - на Байковом кладбище - НАНУ

Волонтерская инициатива "BelarusWatch" анонсировала на 26 августа акции солидарности с белорусами по всему миру

Чиновников командования Медсил ВСУ разоблачили на взятке в 1 млн грн - СБУ

Член оппозиционного Координационного совета Беларуси Латушко сообщает об угрозе своего ареста

В Украине к выходным ожидается незначительное снижение температуры, местами небольшие дожди с грозами

Оппозиция в Беларуси будет добиваться повторных выборов, препятствий к участию в них Лукашенко быть не должно - Колесникова

Баканов и министр обороны Великобритании обсудили перспективы сотрудничества в сфере безопасности

СБУ расследует растрату 12 млн грн госсредств "Укрзализныцей", проводятся обыски

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА