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12:40 20.08.2020

Правоохранители Крыма открыли дело из-за задержания гражданина Украины за якобы участие в батальоне имени Челебиджихана

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Правоохранители Крыма открыли дело из-за задержания гражданина Украины за якобы участие в батальоне имени Челебиджихана

Правоохранители Крыма открыли уголовные производства по фактам незаконных обысков и задержания гражданина Украины за якобы участие в добровольческом крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана.

"Задержанный житель Кировского района Автономной Республики Крым обвиняется в участии в якобы незаконном вооруженном формировании на территории Украины, содействии украинским пограничникам в совместном патрулировании пограничной зоны с аннексированным полуостровом, проверке граждан и автомобилей на пунктах пропуска", - сообщает Главное управление Национальной полиции в АР Крым и г.Севастополе на странице в Фейсбуке.

По информации полиции, вовремя мониторинга в Интернете они обнаружили информацию о задержании сотрудниками так называемого ФСБ на временно оккупированной территории АР Крым "участника добровольческого крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана".

В отношении мужчины оккупационная власть открыла дело по статье "участие в незаконном вооруженном формировании", которая предусматривает наказание до 15 лет незаконного заключения.

В свою очередь полиция Крыма действия оккупационных властей квалифицировали по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилища).

Прокуратура АРК на своем сайте отметила, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

Теги: #крым #дело #прокуратура #задержание
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