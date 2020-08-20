События

12:26 20.08.2020

Волонтерская инициатива "BelarusWatch" анонсировала на 26 августа акции солидарности с белорусами по всему миру

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Волонтерская инициатива "BelarusWatch" анонсировала на 26 августа акции солидарности с белорусами по всему миру

Международная волонтерская инициатива "BelarusWatch" планирует 26 августа провести акции солидарности по всему миру, в городах и селах.

"Наша цель - разными способами "освещать" текущие события в Минске и по всей Беларуси, чтобы лидеры стран выступили в защиту прав человека и демократии", - сообщается в онлайн-форме, по которой можно присоединиться к инициативе.

Инициаторы акции сообщают, что ищут координаторов в разных городах для организации акций солидарности с белорусами.

"Формат акций зависит от вашей креативности - от появления белорусского флага на административных зданиях до символического завязывания платка или надевания рубашки цветов белорусского флага на памятники в вашем городе. Все детали готовы проговорить индивидуально", - говорится в сообщении.

Инициаторы акции призывают присоединится к ней всех неравнодушных, "чтобы мир увидел и услышал голос белорусов". "Акция состоится 26 августа, столько лет Лукашенко находится у власти в стране", - говорится в пресс-релизе.

BelarusWatch - это волонтерская инициатива, которая собирает и систематизирует информацию о нарушениях прав человека во время протестов в Беларуси. Инициатива объединяет неравнодушных людей из разных стран и координируется общественной инициативой "Евромайдан SOS".

Присоединиться к акции можно по ссылке https://forms.gle/xzVcfsCkei1PBoAu5

Теги: #волонтеры #акции #беларусь
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