Член оппозиционного Координационного совета Беларуси Латушко сообщает об угрозе своего ареста

Член Координационного совета по трансферу президентской власти в Беларуси, бывший дипломат и министр культуры Павел Латушко сообщил о поступающих ему предупреждениях об угрозе ареста в жесткой форме.

"По различным каналам доходит информация – и людям, которые мне помогают, и мне непосредственно – о необходимости незамедлительно выехать в Москву, и такое содействие будет оказано, чтобы избежать задержания. Даже в жесткой форме, решение, о котором, якобы, принято (властями – ИФ)", - заявил Латушко в комментарии агентству "Интерфакс-Запад".

При этом, по словам Латушко, он не совершает антиконституционных действий, которые могли бы стать объективным основанием для его задержания и ареста. "С другой стороны, мы слышали политические заявления на уровне высшего руководства (Беларуси – ИФ), что все подобные действия являются антиконституционными и есть достаточно правовых оснований, чтобы привлекать к ответственности и реагировать", - отметил Латушко.

"Но мы (Координационный совет – ИФ) специально даем ознакомиться с резолюцией, чтобы все могли сделать вывод – есть здесь антиконституционные шаги? Есть ли нарушение действующего законодательства Беларуси? Таких антиконституционных шагов нет. Мы просто ретранслируем мнение большинства", - подчеркнул он.

"И если откровенно говорить, у нас нет механизмов, которые могли бы позволить нам нарушить закон. Если бы создали тайную организацию, разработали схемы, структуры и финансовые потоки…Ничего этого не было, нет и не будет. Таких планов нет", - заверил Латушко.

"Мы нормально хотим диалога, мы белорусы, мы толерантные люди. Посмотрите как в Беларуси акции протеста проходят – люди снимали обувь, чтобы встать на лавочку, убирали за собой мусор после акции. Я видел это своими глазами. Поэтому мы предлагаем диалог", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в Минске по инициативе экс-кандидата в президенты Беларуси, находящейся в Литве, Светланы Тихановской, был создан Координационный совет по трансферу президентской власти в ее пользу. Основной целью КС является проведение новых президентских выборов на основе консенсуса и диалога с действующей властью.

Павел Латушко на днях был уволен с поста гендиректора государственного Купаловского театра, актеры которого массово поддержали акции протеста. После этого он присоединился к Координационному совету, который создан сторонниками Светланы Тихановской. Ранее Латушко занимал высокие государственные должности – он работал министром культуры, до этого – послом Беларуси во Франции, ранее – послом в Польше.