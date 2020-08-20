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12:05 20.08.2020

Чиновников командования Медсил ВСУ разоблачили на взятке в 1 млн грн - СБУ

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Чиновников командования Медсил ВСУ разоблачили на взятке в 1 млн грн - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную чиновниками командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины при закупке средств индивидуальной защиты для военнослужащих, сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным предварительного расследования, махинацию организовали начальник управления командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным Государственной инспекции энергетического надзора и посредником. Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Так, злоумышленники обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах, а размер неправомерной выгоды был обусловлен объемом поставки - 1 грн с каждой маски.

Оперативники спецслужбы несколько дней назад задокументировали получение злоумышленниками первой части отката в размере 400 тыс. грн.

"Задержали организаторов махинации в соответствии со ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при передаче заключительной части отката - 600 тыс. грн", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что во время 13 обысков по местам жительства и службы злоумышленников правоохранители обнаружили средства, переданные им накануне.

Уголовное производство начато по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются. Проверяется причастность других военнослужащих и руководства командование Медсил к функционированию коррупционной схемы.

Теги: #всу #сбу #коррупция
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