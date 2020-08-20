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11:57 20.08.2020

В Украине к выходным ожидается незначительное снижение температуры, местами небольшие дожди с грозами

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В Украине к выходным ожидается незначительное снижение температуры, местами небольшие дожди с грозами

 В ближайшие сутки, 21 августа, в Украине будет преобладать жаркая, в большинстве областей - сухая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в Крыму, днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, на Левобережье - северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 24-29°, в южных и большинстве центральных областей 30-35°; в Карпатах ночью 9-14 °, днем 19-24 °.

В Киеве - ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза; температура ночью 17-19 °, днем 27-29 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 36,2 градусов тепла в 1946 году, а самая низкая – ночью на отметке 7,3 градуса тепла в 1908 году.

В субботу, 22 августа, ночью в северных, центральных и восточных областях, днем в южной части страны небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°; днем 22-27°, на юге и в Закарпатье 26-31°. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 22 августа. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза, днем без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.

20 августа в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-26°; в Днепре в пределах Киева 22°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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