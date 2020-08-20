СБУ расследует растрату 12 млн грн госсредств "Укрзализныцей", проводятся обыски

Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионную коррупционную схему при закупке товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава "Укрзализныци".

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ в четверг, по данным предварительного расследования, коррупционная схема была организована менеджментом филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности.

В СБУ сообщили, что в течение 2019-2020 годов филиал выделил свыше 60 млн грн для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава, а победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры.

Инициированная СБУ экспертиза показала безосновательное завышение стоимости продукции, которое нанесло ущерб государству на сумму почти 12 млн грн.

Сейчас СБУ совместно с Нацполицией проводят в Киеве и Виннице ряд обысков в служебных помещениях "Укрзализныци" и офисах коммерческих структур.

Операция по разоблачению сделки проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ и Управлением СБУ в Винницкой области совместно с ГУ ЧП в Винницкой области под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области.

Как сообщалось, в конце июля Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение средств АО "Укрзализныця" путем закупки некачественных запчастей на 200 млн грн в 2018-2019 годах.