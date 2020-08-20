В ВСУ за сутки подтвердили 42 новых случая заболевания COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки выявили 42 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в целом сейчас болеет 485 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели - 831 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 817 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция, ближайшие трое суток - 195 человек", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, из 42 новых случаев COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 9 человек: Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, Житомирский военный госпиталь - 1 военнослужащий, изолятор медицинского пункта воинской части Львовской области - 1 военнослужащий и Славутская ЦРБ - 2 военнослужащих.

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 33 человека: Киевская область - 4 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область - 14 военнослужащих и 5 сотрудников ВСУ, Днепропетровская область - 2 военнослужащих, Черновицкая область - 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ Одесская область - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Черниговская область - 1 сотрудник ВСУ и Винницкая область - 1 военнослужащий

Отмечается, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине очередной антирекорд: по состоянию на утро четверга выявлено 2 134 заболевших за сутки COVID-19, при этом 704 человека выздоровели, 40 ранее заболевших умерли.