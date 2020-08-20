События

10:30 20.08.2020

Кличко: Учебный год в столице начнется 1 сентября в понятном для общества формате обучения

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Кличко: Учебный год в столице начнется 1 сентября в понятном для общества формате обучения

 Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что новый учебный год в столице начнется 1 сентября в понятном для общества формате обучения, а дальше все будет завесить от организованности и сплоченности жителей города.

"Учебный процесс должен начаться, но в новых условиях с передерживанием всех правил. Наши школы к этому готовы. Конечно, есть угрозы, не все просто, но мы с вами преодолеем все вызовы и обязательно вернемся к обычной жизни", - сказал Кличко в ходе Августовской педагогической онлайн-конференции Киева в четверг.

Мэр подчеркнул, что новый учебный год в столице будет начат 1 сентября в "понятном для общества формате обучения", а дальше, по словам Кличко, все будет завесить от организованности и сплоченности жителей города.

Теги: #киев #кличко #обучение
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