События

10:05 20.08.2020

Волна лжеминирований в среду охватила в Москве более 1,5 тыс. объектов

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Волна лжеминирований в среду охватила в Москве более 1,5 тыс. объектов

Неизвестные по каналам экстренных служб сообщили в минувшую среду о минировании свыше 1,5 тыс. объектов в Москве, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.

"В течение часа угрозы поступили в адрес всех станций московского метро и многофункциональных центров предоставления госуслуг, а также свыше 90 районных судов и более 750 гостиниц", - сказал собеседник агентства.

По его информации, также были "заминированы несколько московских автовокзалов, почти 350 торговых центров и магазинов и несколько десятков объектов здравоохранения".

"Для проверки сигналов о якобы заложенных взрывных устройствах проводилась выборочная эвакуация, на улицу вывели почти 25 тысяч человек", - отметил собеседник агентства.

Источник агентства уточнил, что ни в одном случае угроза минирования не подтвердилась.

Он добавил, что волна лжеминирований, которая накрыла Москву 19 августа, стала самой массовой после отмены режима самоизоляции и других ограничительных мер в городе.

Теги: #рф #минирование #москва
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