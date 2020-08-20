События

09:52 20.08.2020

ФРГ зарегистрировала рекордно высокое с апреля число инфицированных COVID-19 за сутки

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В Германии зафиксировали свыше 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщают в четверг европейские СМИ со ссылкой на институт Роберта Коха.

Для Германии это рекордно высокое число зараженных, выявленных за 24 часа, за несколько месяцев. Еще больше инфицированных за сутки выявляли только в апреле, когда пандемия COVID-19 была на пике.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса, в Германии зарегистрировали более 228,6 тыс. инфицированных COVID-19.

Многие связывают рост числа зараженных с возвращением немцев из летних отпусков, которые те провели в соседних европейских странах. Кроме того, многие немцы игнорируют призывы реже встречаться с родственниками и не ходить на вечеринки, и из-за этого также растет число зараженных. Также эксперты полагают, что рост цифр может быть связан с введением бесплатного тестирования.

Ранее в августе Германия сделала тестирование на COVID-19 бесплатными для всех, а тем, кто вернулся из стран, где высок риск заражения вирусом, тест необходимо пройти в обязательном порядке.

На этой неделе канцлер Ангела Меркель заявила, что, возможно, дальнейших ослаблений ограничений в связи с коронавирусом пока может и не быть. Она призвала сограждан соблюдать все правила гигиены, а также напомнила тем, кто возвращается из отпуска, что карантин на две недели обязателен, а не желателен, для каждого немца, пока он не получит свой отрицательный тест.

Теги: #коронавирус #фрг
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