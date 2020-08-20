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09:04 20.08.2020

Спецпредставитель ОБСЕ призывает стороны и далее обеспечивать режим всеобъемлющего перемирия на Донбассе

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Спецпредставитель ОБСЕ призывает стороны и далее обеспечивать режим всеобъемлющего перемирия на Донбассе

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Хайди Грау призывает стороны "и дальше прилагать все необходимые усилия для сохранения устойчивого и всеобъемлющего перемирия.

В распространеном по итогам очередных встреч ТКГ и ее Рабочих групп в формате видеоконференций сообщении для печати Грау указала, что участники заседания ТКГ сегодня единогласно отметили, что «Меры по усилению режима прекращения огня», согласованные ими четыре недели назад, успешно действуют.

После вступления в силу «Мер» 27 июня 2020 г., число нарушений режима прекращения огня сократилось до самого низкого уровня, когда-либо фиксированного Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

В зоне конфликта значительно улучшилась ситуация в сфере безопасности, что в свою очередь положительно отражается на жизни гражданского населения.

"Это лишний раз доказывает, что при наличии политической воли можно достичь конкретных результатов. Я призываю стороны и дальше прилагать все необходимые усилия для сохранения устойчивого и всеобъемлющего перемирия", - подчеркнула Грау

Помимо этой темы, участники заседания Рабочей группы по безопасности занимались разработкой обновленного плана разминирования. Они значительно приблизились к соглашению по 20 участкам разминирования, в том числе возле контрольных пунктов въезда-выезда. Я призываю участников заседания ТКГ подписать и выполнить это соглашение, не выдвигая дополнительных условий. Нельзя забывать о том, что речь идет о жизни людей.

Экономическая рабочая группа обсуждала текущие вопросы водоснабжения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, а также проблемы экологии, главное внимание уделяя экологическому состоянию угольных шахт по обе стороны линии соприкосновения. В центре дискуссий Рабочей группы по гуманитарным вопросам было взаимное освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых. "Все ответственные должны проявить добрую волю, чтобы прийти к скорейшему согласию по данному вопросу", - указала Грау.

Помимо этого, участники в конструктивном духе обсудили технические возможности доставки гуманитарных грузов через линию соприкосновения в Луганской области.

Дискуссия Политической рабочей группы преимущественно была посвящена постановлению Верховной Рады Украины № 795-IX «О назначении очередных местных выборов в 2020 году». "Я сожалею, что по этой причине участникам не удалось обсудить вопросы повестки дня, направленные на имплементацию Минских соглашений.», - отметила Грау.

Теги: #оос #обсе #хайди_грау
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