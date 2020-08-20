События

08:25 20.08.2020

Трамп интересовался возможностью обменять Пуэрто-Рико на Гренландию

2 мин читать
Трамп интересовался возможностью обменять Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп в 2018 году озвучивал идею обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, сообщило в среду американское издание The Daily Beast со ссылкой на бывшего сотрудника министерства внутренней безопасности США Майлза Тейлора.

По словам Тейлора, он лично слышал от президента такое предложение в августе 2018 года, когда сотрудники американской администрации регулярно ездили в Пуэрто-Рико, чтобы координировать усилия по ликвидации последствий урагана.

"Однажды, прежде чем мы уехали, он сказал, что он не просто хочет приобрести Гренландию, а что он хочет понять, может ли он продать, обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, потому что, по его словам, Пуэрто-Рико грязен, а люди там бедны", - приводит издание слова Тейлора.

Он отметил, что предложение президента возмутило его, но он воспринял его всерьез, потому что Трамп, согласно уверениям Тейлора, был настроен враждебно по отношению к Пуэрто-Рико.

The Daily Beast напоминает, что Тейлор после ухода из министерства внутренней безопасности стал критиком Трампа. Кроме того, он поддержал будущего кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

Пуэрто-Рико - зависимая от Вашингтона территория, которая находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью. Хотя верховная власть здесь принадлежит Конгрессу США, Пуэрто-Рико имеет систему самоуправления.

В прошлом году газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на двух помощников президента Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. По их данным, даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Впоследствии сам Трамп заявил, что приобретение США у Дании острова Гренландия было бы стратегически интересным, но этот вопрос не является приоритетным.

Власти Дании резко высказались против продажи острова.

Теги: #сша #трамп #гренландия #пуэрто_рико
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:56 20.08.2020
США значительно модернизировали оборонный комплекс, включая ядерные силы

США значительно модернизировали оборонный комплекс, включая ядерные силы

06:51 20.08.2020
Сильное землетрясение зафиксировано на Аляске

Сильное землетрясение зафиксировано на Аляске

02:42 20.08.2020
В начале вспышки коронавируса в КНР руководители на местах скрывали от Пекина серьезность угрозы, считают в американской разведке

В начале вспышки коронавируса в КНР руководители на местах скрывали от Пекина серьезность угрозы, считают в американской разведке

19:53 19.08.2020
США должны призвать Россию не вмешиваться в события в Белоруссии - Байден

США должны призвать Россию не вмешиваться в события в Белоруссии - Байден

15:11 19.08.2020
Трамп опубликовал записи Деркача с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена

Трамп опубликовал записи Деркача с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена

08:07 19.08.2020
Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

07:50 19.08.2020
Бывший госсекретарь США подверг критике внешнюю политику Трампа, предупредив, что тот не спасет Америку от России

Бывший госсекретарь США подверг критике внешнюю политику Трампа, предупредив, что тот не спасет Америку от России

06:58 19.08.2020
Трамп отложил переговоры с Китаем по торговле

Трамп отложил переговоры с Китаем по торговле

16:12 18.08.2020
Amazon расширяет офисы в США, увеличит количество сотрудников на 3,5 тыс

Amazon расширяет офисы в США, увеличит количество сотрудников на 3,5 тыс

02:33 18.08.2020
SpaceX планирует во вторник вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

SpaceX планирует во вторник вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Самолет Томск - Москва с Навальным на борту вынужденно сел в Омске из-за отравления оппозиционера

Кравчук сообщил в ТКГ о направленном в Верховную Раду обращении с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о назначении местных выборов 2020 года закону об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

В рамках гуманитарной рабочей группы ТКГ достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц

На заседании ТКГ согласованы четыре новых участка разведения сил и 20 участков разминирования на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы 6,5 млн раз обращались за админуслугами с начала 2020

Ко Дню Независимости и Дню Государственного Флага в Киеве пройдет ряд торжественных и праздничных мероприятий

В День Независимости Украины Консульский отдел украинского посольства в Литве будет закрыт

Суд арестовал Мангера и Левина на два месяца без права внесения залога

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Самолет Томск - Москва с Навальным на борту вынужденно сел в Омске из-за отравления оппозиционера

На Харьковщине локализован пожар на складе, где хранилась продукция из резины

Макрон и Меркель на встрече обсудят ситуацию в Беларуси, Brexit, восстановление Европы после пандемии

Осужденный из колонии занимался телефонным мошенничеством

МОН: работы и исследования Бориса Патона изменили жизнь не сотен или тысяч людей, а всего человечества

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА