Ко Дню Независимости и Дню Государственного Флага в Киеве пройдет ряд торжественных и праздничных мероприятий

Ко Дню Независимости и Дню Государственного Флага в Киеве пройдут торжественные и праздничные мероприятие, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 20 по 25 августа в НЗ "София Киевская" пройдет фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage", – говорится в сообщении на сайте КГГА.

В частности 23 августа у здания КГГА и в районах города проведут торжественные церемонии поднятия Государственного Флага Украины.

"24 августа пройдет парусная регата "День Независимости" - соревнования среди крейсерско-гоночных яхт (залив "Собачье устье" и яхт-клуб "Riviera Rivrside Marina").

Также, 24 августа запланированы торжественные мероприятия с участием руководства государства и города.