Ко Дню Независимости и Дню Государственного Флага в Киеве пройдет ряд торжественных и праздничных мероприятий
Ко Дню Независимости и Дню Государственного Флага в Киеве пройдут торжественные и праздничные мероприятие, сообщили в Киевской городской государственной администрации.
"С 20 по 25 августа в НЗ "София Киевская" пройдет фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage", – говорится в сообщении на сайте КГГА.
В частности 23 августа у здания КГГА и в районах города проведут торжественные церемонии поднятия Государственного Флага Украины.
"24 августа пройдет парусная регата "День Независимости" - соревнования среди крейсерско-гоночных яхт (залив "Собачье устье" и яхт-клуб "Riviera Rivrside Marina").
Также, 24 августа запланированы торжественные мероприятия с участием руководства государства и города.