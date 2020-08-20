События

08:11 20.08.2020

Ко Дню Независимости и Дню Государственного Флага в Киеве пройдет ряд торжественных и праздничных мероприятий

1 мин читать
Ко Дню Независимости и Дню Государственного Флага в Киеве пройдет ряд торжественных и праздничных мероприятий

Ко Дню Независимости и Дню Государственного Флага в Киеве пройдут торжественные и праздничные мероприятие, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 20 по 25 августа в НЗ "София Киевская" пройдет фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage", – говорится в сообщении на сайте КГГА.

В частности 23 августа у здания КГГА и в районах города проведут торжественные церемонии поднятия Государственного Флага Украины.

"24 августа пройдет парусная регата "День Независимости" - соревнования среди крейсерско-гоночных яхт (залив "Собачье устье" и яхт-клуб "Riviera Rivrside Marina").

Также, 24 августа запланированы торжественные мероприятия с участием руководства государства и города.

Теги: #киев #день_независимости #мероприятия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:40 19.08.2020
Пожар в 4-этажном жилом доме на Большой Васильковской в Киеве ликвидирован, без пострадавших

Пожар в 4-этажном жилом доме на Большой Васильковской в Киеве ликвидирован, без пострадавших

20:11 19.08.2020
В Киеве горит 4-этажный жилой дом на Большой Васильковской

В Киеве горит 4-этажный жилой дом на Большой Васильковской

18:08 19.08.2020
В СНБО выявили признаки подготовки масштабной кибератаки российских спецслужб на органы госвласти Украины накануне Дня Независимости

В СНБО выявили признаки подготовки масштабной кибератаки российских спецслужб на органы госвласти Украины накануне Дня Независимости

17:42 19.08.2020
На демонтаж пострадавшего в результате взрыва дома на Позняках выделено 15,7 млн грн – распоряжение КГГА

На демонтаж пострадавшего в результате взрыва дома на Позняках выделено 15,7 млн грн – распоряжение КГГА

17:26 19.08.2020
В Окружном админсуде Киева ввели карантинные ограничения из-за выявления у сотрудника COVID-19

В Окружном админсуде Киева ввели карантинные ограничения из-за выявления у сотрудника COVID-19

16:18 19.08.2020
Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины в условиях карантина

Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины в условиях карантина

11:04 19.08.2020
Scandinavian airlines возобновила регулярные рейсы в Киев

Scandinavian airlines возобновила регулярные рейсы в Киев

10:56 19.08.2020
В Киеве из 215 нововыявленных заболевших Covid-19 госпитализированы 49

В Киеве из 215 нововыявленных заболевших Covid-19 госпитализированы 49

09:54 19.08.2020
"Укрзализныця" назначила ко Дню независимости еще два доппоезда из Одессы в Киев и Львов

"Укрзализныця" назначила ко Дню независимости еще два доппоезда из Одессы в Киев и Львов

13:52 18.08.2020
День Независимости считают праздником более 47% жителей Украины

День Независимости считают праздником более 47% жителей Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Самолет Томск - Москва с Навальным на борту вынужденно сел в Омске из-за отравления оппозиционера

Кравчук сообщил в ТКГ о направленном в Верховную Раду обращении с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о назначении местных выборов 2020 года закону об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

В рамках гуманитарной рабочей группы ТКГ достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц

На заседании ТКГ согласованы четыре новых участка разведения сил и 20 участков разминирования на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы 6,5 млн раз обращались за админуслугами с начала 2020

Трамп интересовался возможностью обменять Пуэрто-Рико на Гренландию

США значительно модернизировали оборонный комплекс, включая ядерные силы

В День Независимости Украины Консульский отдел украинского посольства в Литве будет закрыт

Суд арестовал Мангера и Левина на два месяца без права внесения залога

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Самолет Томск - Москва с Навальным на борту вынужденно сел в Омске из-за отравления оппозиционера

Сильное землетрясение зафиксировано на Аляске

На Харьковщине локализован пожар на складе, где хранилась продукция из резины

Макрон и Меркель на встрече обсудят ситуацию в Беларуси, Brexit, восстановление Европы после пандемии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА