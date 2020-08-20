Суд арестовал Мангера и Левина на два месяца без права внесения залога

Днепровский суд Киева арестовал на два месяца до 18 октября фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Видео из зала суда, с оглашением приговора, в ночь на четверг на своей странице в Фейсбуке выложил адвокат Маси Найем.

По решению судьи, Мангер и Левин арестованы без права внесения залога.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

15 июня суд разрешил задержать Мангера для принудительного привода на заседание.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

19 июня суд поместил Мангера под стражу до 28 июля без права внесения залога.

Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

12 августа Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного производства в отношении обвиняемых в организации нападения на активистку Гандзюк за Днепровским районным судом Киева.