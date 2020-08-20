Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

В среду, 19 августа, российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе открывая огонь из стрелкового оружия, без потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 3 враждебные нарушения режима прекращения огня… Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбуке в четверг.

Украинские военные уточнили, что вблизи Луганского и дважды у Попасной была зафиксирована огневую активность противника из стрелкового оружия. "Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим военным, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", – добавили в штабе.

"С начала текущих суток, 20 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сообщении.