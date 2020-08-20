События

07:10 20.08.2020

Самолет Томск - Москва с Навальным на борту вынужденно сел в Омске из-за отравления оппозиционера

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Самолет Томск - Москва с Навальным на борту вынужденно сел в Омске из-за отравления оппозиционера

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в соцсетях.
"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление", - говорится в сообщении.
Ярмыш добавила, что оппозиционера везут в больницу.
"Навальный пил чай в аэропорту. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - уточнила агентству "Интерфакс-Сибирь" Ярмыш.
По ее данным, сейчас Навальный без сознания.

Теги: #томск #самолет #россия #навальный
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