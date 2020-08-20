События

05:39 20.08.2020

На Харьковщине локализован пожар на складе, где хранилась продукция из резины

1 мин читать
На Харьковщине локализован пожар на складе, где хранилась продукция из резины

В среду вечером в с.Безруки Харьковской области на складе, где хранилась готовая продукция из резины, начался пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в 18:28.

"К месту вызова было направлено 8 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что огнем было охвачено складское здание с готовой продукцией с резины на площади около 1000 кв. м", - говорится в сообщении.

В 19:56 пожар был локализован.

Теги: #склад #пожар #харьковская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:38 20.08.2020
Осужденный из колонии занимался телефонным мошенничеством

Осужденный из колонии занимался телефонным мошенничеством

21:40 19.08.2020
Пожар в 4-этажном жилом доме на Большой Васильковской в Киеве ликвидирован, без пострадавших

Пожар в 4-этажном жилом доме на Большой Васильковской в Киеве ликвидирован, без пострадавших

20:11 19.08.2020
В Киеве горит 4-этажный жилой дом на Большой Васильковской

В Киеве горит 4-этажный жилой дом на Большой Васильковской

03:02 19.08.2020
На Харьковщине четверо детей отравились крысиным ядом - полиция

На Харьковщине четверо детей отравились крысиным ядом - полиция

06:32 18.08.2020
В Николаевской области спасатели ликвидируют пожар на мусорной свалке

В Николаевской области спасатели ликвидируют пожар на мусорной свалке

05:01 14.08.2020
Жители Харьковщины, подозреваемые в незаконной вырубке на более 1,5 миллиона гривен, предстанут перед судом

Жители Харьковщины, подозреваемые в незаконной вырубке на более 1,5 миллиона гривен, предстанут перед судом

18:54 13.08.2020
В Киеве сгорел дизельный локомотив

В Киеве сгорел дизельный локомотив

05:03 11.08.2020
Чиновница Купянского горсовета подозревается в хищении бюджетных денег, предназначавшихся к отопительному сезону 2019-2020 годов

Чиновница Купянского горсовета подозревается в хищении бюджетных денег, предназначавшихся к отопительному сезону 2019-2020 годов

15:33 08.08.2020
В Черкассах на территории онкологического диспансера произошел пожар

В Черкассах на территории онкологического диспансера произошел пожар

10:04 07.08.2020
В Харькове всю ночь тушили пожар в швейном цеху

В Харькове всю ночь тушили пожар в швейном цеху

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кравчук сообщил в ТКГ о направленном в Верховную Раду обращении с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о назначении местных выборов 2020 года закону об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

В рамках гуманитарной рабочей группы ТКГ достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц

На заседании ТКГ согласованы четыре новых участка разведения сил и 20 участков разминирования на Донбассе

Порошенко: высокие образцы патриотизма украинской науки – неоспоримая заслуга Бориса Патона

В Киеве горит 4-этажный жилой дом на Большой Васильковской

ПОСЛЕДНЕЕ

Макрон и Меркель на встрече обсудят ситуацию в Беларуси, Brexit, восстановление Европы после пандемии

В начале вспышки коронавируса в КНР руководители на местах скрывали от Пекина серьезность угрозы, считают в американской разведке

МОН: работы и исследования Бориса Патона изменили жизнь не сотен или тысяч людей, а всего человечества

Кравчук сообщил в ТКГ о направленном в Верховную Раду обращении с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о назначении местных выборов 2020 года закону об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

В рамках гуманитарной рабочей группы ТКГ достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц

На заседании ТКГ согласованы четыре новых участка разведения сил и 20 участков разминирования на Донбассе

Главу белорусских католиков не пустили в СИЗО к задержанным

МИД Литвы внес Лукашенко в список невъездных

Кличко о смерти Бориса Патона: Его будут помнить не только в Украине, но и во всем мире

Порошенко: высокие образцы патриотизма украинской науки – неоспоримая заслуга Бориса Патона

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА