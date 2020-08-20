На Харьковщине локализован пожар на складе, где хранилась продукция из резины

В среду вечером в с.Безруки Харьковской области на складе, где хранилась готовая продукция из резины, начался пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в 18:28.

"К месту вызова было направлено 8 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что огнем было охвачено складское здание с готовой продукцией с резины на площади около 1000 кв. м", - говорится в сообщении.

В 19:56 пожар был локализован.