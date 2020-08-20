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04:32 20.08.2020

Макрон и Меркель на встрече обсудят ситуацию в Беларуси, Brexit, восстановление Европы после пандемии

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Макрон и Меркель на встрече обсудят ситуацию в Беларуси, Brexit, восстановление Европы после пандемии

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг проведут встречу и обсудят ситуацию в Беларуси, а также ряд других вопросов, сообщила канцелярия французского президента.

Встреча пройдет в летней резиденции французских президентов Форт Брегансон на средиземноморском побережье Франции.

"Встреча носит исключительный характер, поскольку президент республики впервые пригласил Меркель в Форт Брегансон", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Сообщается, что в ходе встречи лидеры государств сверят позиции по теме массовых протестов, которые начались в Беларуси после выборов президента.

Помимо Беларуси Макрон и Меркель затронут проблему роста напряженности между Грецией и Турцией из-за геологоразведывательной деятельности Анкары в водах восточного Средиземноморья. Ранее в августе Макрон сообщал о решении временно усилить французское военное присутствие в этом регионе в связи с возникшей там напряженностью. Тогда же он объявил о дополнительном военном сотрудничестве с Афинами.

Макрон и Меркель также собираются обсудить Brexit, а именно трудности, вызванные выходом Великобритании из Евросоюза. Кроме того, на повестке дня - план по восстановлению Европы от последствий пандемии коронавируса COVID-19. Среди прочих тем - ситуация в Бейруте после разрушительных взрывов и проблемы изменения климата.

Последний раз Макрон и Меркель виделись на саммите ЕС, который завершился 21 июля. Тогда Европейский совет согласовал в итоге сложно достигнутого компромисса антикризисный план Next Generation EU на 750 млрд евро на восстановление экономик стран, пострадавших от пандемии коронавируса, и семилетний бюджет Евросоюза на 1,074 трлн евро.

Теги: #франция #встреча #лидеры #германия
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