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03:38 20.08.2020

Осужденный из колонии занимался телефонным мошенничеством

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Осужденный из колонии занимался телефонным мошенничеством

Работники Купянского отдела полиции Харьковской области разоблачили 24-летнего жителя Луганской области, занимавшегося телефонным мошенничеством во время отбывания наказания в Торецкой исправительной колонии (Донецкая обл).

"Мужчина совершал преступления, находясь в местах лишения свободы. Злоумышленнику сообщено о подозрении по восьми уголовным производством. Общая сумма причиненного материального ущерба потерпевшим составляет 71,7тыс.грн", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчине инкриминируется ст.15 ч.2 ст.190 (покушение на мошенничество), ч.2 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

По данным досудебного следствия, подозреваемый звонил потенциальным жертвам на мобильный телефон и под предлогом того, что их родственники попали в беду, а также с применением других мошеннических схем, выманивал деньги. Пострадавшие, находясь в состоянии аффекта, перечисляли на счет мошенника требуемые суммы.

Правоохранители проверяют, причастен ли подозреваемый к совершению других аналогичных преступлений.

Теги: #харьковская #мошенник
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