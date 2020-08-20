МОН: работы и исследования Бориса Патона изменили жизнь не сотен или тысяч людей, а всего человечества

В Министерстве образования и науки Украины выразили соболезнования в связи с кончиной многолетнего президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона, его деятельность оценили как "изменения жизни всего человечества".

"Выражаем искренние соболезнования по поводу смерти Бориса Евгеньевича Патона - выдающегося украинского ученого, первого Героя Украины, президента Национальной академии наук, автора более 400 изобретений… Сегодня мы потеряли великого ученого и великого человека… Без преувеличения, работы и исследования Бориса Патона изменили жизнь не сотен или тысяч людей, а всего человечества", – говорится в соболезновании на странице министерства в Фейсбуке в среду вечером.

В МОНе отметили, что Патона - легенда украинской и мировой науки.

"Его называют "отцом сварки", ведь именно в этой сфере он совершил главные открытия. Ему принадлежат исследования и разработки в области сварки в космосе и под водой, внедрение сварки в медицину. В частности, именно по его инициативе было проведено первое в мире сварки живых тканей, и эту технологию используют сегодня для проведения тысяч операций", – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, под руководством Патона создали новый способ сварки - электрошлаковый. Его используют в тяжелом машиностроении.

Также Патоном была основана новая отрасль металлургии - спецэлектрометаллургия.

14 ноября Патону исполнилось бы 102 года.

Как сообщает телеканал "Суспильне" со ссылкой на источники в Институте кардиохирургии им. Амосова, причиной смерти Патона стала остановка сердца. Он находился на лечении с 11 августа в связи с множественными кардиологическими заболеваниями.