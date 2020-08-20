События

00:54 20.08.2020

В рамках гуманитарной рабочей группы ТКГ достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц

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В рамках гуманитарной рабочей группы ТКГ достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц

В рамках гуманитарной рабочей группы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Украинская сторона в очередной раз подчеркнула выполнение всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций. Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины по итогам очередного заседания ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) 19 августа, которое проходило в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации Леонида Кравчука и его первого заместителя Витольда Фокина.

Теги: #ткг #освобождение #донбасс
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