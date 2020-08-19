Кличко о смерти Бориса Патона: Его будут помнить не только в Украине, но и во всем мире

Мэр Киева Виталий Кличко выразил соболезнования в связи с кончиной многолетнего президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона.

"Сегодня не стало человека, который увековечила свое имя научными изобретениями, известными во всем мире. Бориса Евгеньевича Патона ... Он прожил долгую жизнь, более полувека возглавлял Национальную академию наук Украины", – написал столичный градоначальник на своей странице в Фейсбуке в среду вечером.

Кличко подчеркнул, что благодаря научным открытиям и изобретениям многолетнего президента НАНУ инженерная, космическая и даже медицинская отрасли становились более прогрессивными.

"И в 101 году он продолжал работать, проводить научную деятельность, общаться, давал интервью. Он был первым Героем независимой Украины. Его будут помнить не только в Украине, но и во всем мире ...", – написал Кличко.

14 ноября Патону исполнилось бы 102 года.

Как сообщает телеканал "Суспильне" со ссылкой на источники в Институте кардиохирургии им. Амосова, причиной смерти Патона стала остановка сердца. Он находился на лечении с 11 августа в связи с множественными кардиологическими заболеваниями.