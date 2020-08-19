Пожар в 4-этажном жилом доме на Большой Васильковской в Киеве ликвидирован, без пострадавших

Пожар четырехэтажного жилого дома в Киеве на ул. Большой Васильковской ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 19:55 пожар на площади 800 кв. м удалось локализовать, а в 20:51 - ликвидировать… Жертв и пострадавших нет", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в среду вечером.

Спасатели отметили, что тушение пожара осложнялось тем, что огонь по деревянным перекрытием быстро распространялся по площади крыши дома.

Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в г.Киев 19 августа в 18:14 поступило сообщение, что на ул. Большой Васильковской, 85-87.

В процессе тушения были спасены два человека, ещё 15 отведены на безопасное расстояние. Отмечается, что локализация пожара усложнена деревянными перекрытиями в доме, из-за чего пожар быстро распространяется.

По состоянию на 19:55 пожар был локализирован на площади 800 кв. метров.