Порошенко: высокие образцы патриотизма украинской науки – неоспоримая заслуга Бориса Патона

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона и подчеркнул его заслуги в развитии украинской науки.

"Борис Патон ушел в вечность. Мы потеряли еще одного авторитета, который до последнего дня выполнял свой долг перед Украиной и ее наукой. Он был великим, а великие не вписываются в стандартные рамки. Но все признавали - он сформировал лицо украинской науки. И то, что она заметна на мировой карте исследований - его несомненная заслуга. Так же как и то, что украинская наука не раз демонстрировала высокие образцы патриотизма, была вместе с народом в его борьбе за независимость, в отражении российской агрессии. Спасибо Вам за это, Борис Евгеньевич! Вечная память великому ученому и гражданину!", - написал он в соцсети Facebook.

Как сообщалось, Патон скончался от остановки сердца. 14 ноября ему исполнилось бы 102 года.