События

20:55 19.08.2020

Порошенко: высокие образцы патриотизма украинской науки – неоспоримая заслуга Бориса Патона

1 мин читать
Порошенко: высокие образцы патриотизма украинской науки – неоспоримая заслуга Бориса Патона

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона и подчеркнул его заслуги в развитии украинской науки.

"Борис Патон ушел в вечность. Мы потеряли еще одного авторитета, который до последнего дня выполнял свой долг перед Украиной и ее наукой. Он был великим, а великие не вписываются в стандартные рамки. Но все признавали - он сформировал лицо украинской науки. И то, что она заметна на мировой карте исследований - его несомненная заслуга. Так же как и то, что украинская наука не раз демонстрировала высокие образцы патриотизма, была вместе с народом в его борьбе за независимость, в отражении российской агрессии. Спасибо Вам за это, Борис Евгеньевич! Вечная память великому ученому и гражданину!", - написал он в соцсети Facebook.

Как сообщалось, Патон скончался от остановки сердца. 14 ноября ему исполнилось бы 102 года.

Теги: #патон #соболезнования
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:05 19.08.2020
Кличко о смерти Бориса Патона: Его будут помнить не только в Украине, но и во всем мире

Кличко о смерти Бориса Патона: Его будут помнить не только в Украине, но и во всем мире

20:02 19.08.2020
Шмыгаль и Разумков соболезнуют в связи с кончиной президента НАНУ Бориса Патона

Шмыгаль и Разумков соболезнуют в связи с кончиной президента НАНУ Бориса Патона

19:37 19.08.2020
Умер многолетний президент НАНУ Борис Патон. Зеленский соболезнует в связи с кончиной

Умер многолетний президент НАНУ Борис Патон. Зеленский соболезнует в связи с кончиной

16:40 07.07.2020
Президент НАНУ Патон видит своим преемником вице-президента академии Загороднего

Президент НАНУ Патон видит своим преемником вице-президента академии Загороднего

20:33 01.06.2020
Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью композитора Мирослава Скорика

Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью композитора Мирослава Скорика

22:48 23.05.2020
Разумков призвал к максимально объективному расследованию обстоятельств смерти  нардепа Давиденко

Разумков призвал к максимально объективному расследованию обстоятельств смерти  нардепа Давиденко

18:03 20.04.2020
Украина соболезнует в связи с массовым убийством в Канаде

Украина соболезнует в связи с массовым убийством в Канаде

22:02 01.02.2020
Зеленский соболезнует родственникам погибшей на Донбассе военнослужащей ВСУ

Зеленский соболезнует родственникам погибшей на Донбассе военнослужащей ВСУ

21:20 08.01.2020
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с падением украинского самолета в Иране

Генсек ООН выразил соболезнования в связи с падением украинского самолета в Иране

21:19 08.01.2020
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с падением украинского самолета в Иране

Генсек ООН выразил соболезнования в связи с падением украинского самолета в Иране

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве горит 4-этажный жилой дом на Большой Васильковской

Шмыгаль и Разумков соболезнуют в связи с кончиной президента НАНУ Бориса Патона

Ротация главы таможни произошла из-за промедления с подготовкой перехода ведомства в формат единого юрлица - министр финансов

Умер многолетний президент НАНУ Борис Патон. Зеленский соболезнует в связи с кончиной

Зеленский поручил правоохранителям Запорожской области через месяц предоставить отчет о борьбе с наркоторговлей в регионе

ПОСЛЕДНЕЕ

Пожар в 4-этажном жилом доме на Большой Васильковской в Киеве ликвидирован, без пострадавших

"Запорожсталь" к празднику установила самый большой национальный флаг Украины в области

В Киеве горит 4-этажный жилой дом на Большой Васильковской

Беларусь усилит средства обороны вблизи границ с Литвой и Польшей

Прокуратура требует вернуть в госсобственность участок нефтегазового месторождения на Харьковщине

Ротация главы таможни произошла из-за промедления с подготовкой перехода ведомства в формат единого юрлица - министр финансов

США должны призвать Россию не вмешиваться в события в Белоруссии - Байден

ЕС уже работает над санкциями в отношении Минска

Лукашенко переназначил Головченко премьером Беларуси, утвердил новый состав правительства

Взрывотехники харьковской полиции обнаружили арсенал боеприпасов в Чугуеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА