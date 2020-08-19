В Киеве горит 4-этажный жилой дом на Большой Васильковской

В Киеве на ул. Большой Васильковской произошел пожар в одной из квартир на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба КГГА.

Сообщение о пожаре на ул. Большой Васильковской, 85-87, поступило в оперативно-координационный центр ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киев 19 августа в 18:14.

"Прибыв на место вызова, пожарные установили, что пожар возник в одной из квартир на 4-м этаже 4-этажного жилого дома с распространением пожара на крышу здания. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара и эвакуации людей", - указывается в сообщении.

В процессе тушения были спасены два человека, ещё 15 отведены на безопасное расстояние. Отмечается, что локализация пожара усложнена деревянными перекрытиями в доме, из-за чего пожар быстро распространяется.

По состоянию на 19:55 пожар был локализирован на площади 800 кв. метров.

На месте работают 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 спасателей.