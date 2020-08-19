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19:55 19.08.2020

Ротация главы таможни произошла из-за промедления с подготовкой перехода ведомства в формат единого юрлица - министр финансов

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Ротация главы таможни произошла из-за промедления с подготовкой перехода ведомства в формат единого юрлица - министр финансов

Смена врио главы Государственной таможенной службы произошла из-за промедления реформирования ведомства, в частности, из-за промедления с подготовкой перехода ведомства к работе в формате единого юрлица, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" министр финансов Сергей Марченко.

"Сегодня по моей инициативе правительство назначило нового временного руководителя таможни - Андрея Павловского, который на сегодня является действующим заместителем главы Гостаможслужбы. Причина этого кадрового решения в том, что реформа таможни должна двигаться дальше, она не ограничивается только выполнением плановых показателей наполнения бюджета", - сказал Марченко в комментарии агентству.

Он отметил, что с июня таможня начала выполнять план по поступлениях в госбюджет, догоняя отставание в начале года.

"Кроме того, нам удалось уже ввести ряд важных изменений: мы повысили качество администрирования таможенных платежей в бюджет, усилили управленческую вертикаль Гостаможслужбы, провели определенные кадровые ротации, начали оснащение таможенных постов POS-терминалами, на базе центрального аппарата заработал таргетинг-центр для выявления рисковых перемещений контейнеров и транспортных средств, усовершенствовали механизм защиты прав интеллектуальной собственности на таможне, готовимся к запуску системы авторизованных экономических операторов (АЭО) и проекта NCTS. И это только начало", - отметил также министр.

Однако таможня нуждается в глубоких изменениях, подчеркнул он.

"Мы не планируем сбавлять темп и будем продолжать курс на внедрение лучших европейских практик и качественные изменения в работе таможенной службы: в сентябре начнется аттестация и оценка добродетели таможенников, по результатам которой будут новые кадровые ротации и повышение заработных плат таможенникам. Также ведется активная работа по разработке и внедрению современных ИТ-решений для таможни", - сказал Марченко.

Основная задача таможни и оценка ее работы - минимазиция коррупции, сокращение влияния человеческого фактора, полная автоматизация ее сервисов, подчеркнул он.

"К сожалению, в последнее время участились случаи проволочек с выполнением поручений Министерства финансов по дальнейшему воплощению плана действий по реформированию таможни. В нынешний сложный период это недопустимо", - указал глава Минфина.

"В частности, имело место постоянное промедление в вопросе подготовки и перехода Гостаможслужбы к функционированию по модели единого юридического лица, являющегося ключевым направлением реформы до конца этого года. Кроме того, мы все чаще слышали от бизнеса об отсутствии какой-либо реакции со стороны Гостаможслужбы на те проблемы, с которыми бизнес ежедневно сталкивается на таможне. Именно поэтому было принято решение осуществить кадровую ротацию", - пояснил министр.

Как сообщалось, Кабмин на заседании в среду освободил от исполнения обязанностей главы Гостаможни Игоря Муратова и назначил врио Андрея Павловского.

Теги: #таможня #минфин
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