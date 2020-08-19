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19:51 19.08.2020

ЕС уже работает над санкциями в отношении Минска

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ЕС уже работает над санкциями в отношении Минска

Чиновники Европейского союза уже приступили к работе над ограничительными мерами в отношении белорусских властей в соответствии с одобренной европейскими лидерами в ходе видеоконференции договоренностью о расширении санкционного списка по Беларуси, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ЕС по иностранным делам Набила Массрали.

"Сегодня руководители стран ЕС подтвердили свое согласие с министрами иностранных дел государств-членов союза в том, что ЕС должен ввести санкции в отношении лиц, виновных в насилии, репрессиях против мирных манифестантов и фальсификации результатов выборов в Беларуси. Работа по составлению дополнительного списка в рамках существующих санкций ЕС в отношении Беларуси уже началась", - сказала пресс-секретарь в среду в Брюсселе.

"Хотя мы не можем сказать, когда эти дополнительные списки будут утверждены, ясно, что мы посылаем сигнал белорусским властям о том, что произошедшее неприемлемо, и ЕС не намерен относиться к этому с терпимостью", - продолжила собеседница агентства.

По ее словам, Евросоюз "параллельно продолжает призывать белорусские власти найти выход из кризиса через прекращение насилия, деэскалацию и инклюзивный национальный диалог".

"Мы готовы внести свой вклад в усилия по мирному прекращению кризиса. ЕС полностью поддерживает предложения ОБСЕ о диалоге в Беларуси и готов оказать содействие в их продвижении", - добавила представитель Евросоюза.

В среду состоялась внеочередная видеоконференция глав государств и правительств стран ЕС, на которой европейские лидеры выразили солидарность с народом Беларуси "в его стремлении реализовать свои основные демократические права" и заявили о непризнании результатов президентских выборов 9 августа, которые они считают сфальсифицированными. Они также осудили "непропорциональное и неприемлемое насилие со стороны государственных властей против мирных демонстрантов".

"ЕС вскоре введет санкции против значительного числа лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов", - объявили руководители государств-членов Евросоюза в заключительном документе по итогу видеосовещания.

Теги: #ес #санкции #беларусь
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