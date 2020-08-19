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19:37 19.08.2020

Умер многолетний президент НАНУ Борис Патон. Зеленский соболезнует в связи с кончиной

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Умер многолетний президент НАНУ Борис Патон. Зеленский соболезнует в связи с кончиной

Президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон скончался на 102-м году жизни, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Телеграмм.

"Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжден званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец", - написал Зеленский.

"Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем. Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени. Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича. Вечная память!", - добавил он.

Борис Патон - бессменный с 1962 года президент Национальной академии наук Украины. Академик АН СССР (1962); дважды Герой Социалистического Труда (1969, 1978). Герой Украины (1998).

В 2020 году планировалось провести выборы президента НАНУ. В июле текущего года Патон сказал, что видит своим преемником вице-президента академии Анатолия Загороднего.

Теги: #патон #украина #смерть
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