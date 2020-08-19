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19:19 19.08.2020

Взрывотехники харьковской полиции обнаружили арсенал боеприпасов в Чугуеве

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Взрывотехники харьковской полиции обнаружили арсенал боеприпасов в Чугуеве

Специалисты взрывотехнического управления ГУ Нацполиции в Харьковской области присоединились к спецреализации военной прокуратуры и изъяли боеприпасы, который военнослужащий хранил в гараже в Чугуеве.

"Военнослужащий хранил в гараже... противопехотную мину МОН-50, 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 3 корпуса ручных гранат Ф-1, 7 запалов типа УЗРГМ, 4 электродетонатора, тротиловую шашку весом 400 граммов, 5 ручных дымовых гранат РДГ-2Б и 48 патронов калибра 5.45 мм", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Изъятые боеприпасы будут направлены для проведения экспертного исследования.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование будет вести Государственное бюро расследований.

Теги: #гараж #чугуев #боеприпасы
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