События

18:54 19.08.2020

В Беларуси нужно создать условия для мирного диалога без вмешательства в ее внутренние дела - президент Литвы о ходе саммита ЕС

2 мин читать
В Беларуси нужно создать условия для мирного диалога без вмешательства в ее внутренние дела - президент Литвы о ходе саммита ЕС

На онлайн-саммите Евросоюза речь шла о недопустимости внешнего вмешательства во внутреннюю политику Беларуси, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Шла речь и о том, что Россия не имеет права, как, кстати, и ЕС, вмешиваться во внутренние процессы Беларуси, поэтому мы должны создать условия для мирного диалога, но не предпринимать вмешательства во внутреннюю жизнь Беларуси", - сказал он в среду на пресс-конференции.

"Эти важнейшие, фундаментальные ценности должны уважаться, ведь в противном случае всегда та или другая сторона сможет подвергнуть сомнениям результаты такого диалога, который не проходил стараниями самого беларуского общества", - добавил президент Литвы.

Он обратил внимание на определенные противоречия в поведении беларуского руководства.

"Мы видим, что срабатывают определенные инстинкты самосохранения, режим колеблется, предпринимает различные меры, которые, мягко говоря, противоречивы. (...) Единственный путь к примирению - это мирный способ решения конфликта. Не должно в отношении своего общества делать то, о чем потом придется горько пожалеть", - добавил Науседа.

Он рассказал, что саммит ЕС практически принял решение о введении целевых санкций в отношении представителей власти Беларуси.

"Евросоюз практически принял решение о применении целевых санкций в отношении тех должностных лиц Беларуси, которые непосредственно принимали участие в фальсификации результатов выборов, в репрессиях против мирных граждан", - сообщил президент Литвы, добавив, что санкции в отношении этих лиц будут введены "в ближайшем будущем".

Он отметил, что лидеры ЕС были едины в оценке ситуации: "Нужно признать, и я с удовольствием констатирую, что мы были едины во мнениях, очень принципиально оценили то, что происходило в Беларуси. Все без исключения коллеги признали, что выборы были сфальсифицированы, не были свободными и их результат не может быть признан законным".

Науседа также сказал, что главы стран ЕС для достижения договоренности о санкциях действовали "быстро, решительно и с ценностных позиций".

Теги: #науседа #ес #литва #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:20 19.08.2020
В Беларусь за сутки выявлено 128 случаев коронавируса, пятеро пациентов скончались

В Беларусь за сутки выявлено 128 случаев коронавируса, пятеро пациентов скончались

18:03 19.08.2020
Все предприятия нефтехимкомплекса Беларусь работают в штатном режиме - Белнефтехим

Все предприятия нефтехимкомплекса Беларусь работают в штатном режиме - Белнефтехим

17:58 19.08.2020
ЕС готов оказать материальную поддержку в 53 млн евро белорусскому обществу - глава Еврокомиссии

ЕС готов оказать материальную поддержку в 53 млн евро белорусскому обществу - глава Еврокомиссии

17:35 19.08.2020
Тихановская сдала в Литве тест на коронавирус, она чувствует себя хорошо - президент Науседа

Тихановская сдала в Литве тест на коронавирус, она чувствует себя хорошо - президент Науседа

17:20 19.08.2020
Меркель тщетно пыталась лично обсудить с Лукашенко ситуацию в Беларуси, где ситуация ухудшится в случае вмешательства Москвы

Меркель тщетно пыталась лично обсудить с Лукашенко ситуацию в Беларуси, где ситуация ухудшится в случае вмешательства Москвы

17:10 19.08.2020
Санкции ЕС должны ударить по официальным лицам, а не по белорусскому народу - глава Еврокомиссии

Санкции ЕС должны ударить по официальным лицам, а не по белорусскому народу - глава Еврокомиссии

17:02 19.08.2020
ЕС не признаёт результатов выборов в Беларуси

ЕС не признаёт результатов выборов в Беларуси

16:25 19.08.2020
Меркель не признает результаты выборов в Беларуси, призывает задействовать ОБСЕ в решении кризиса

Меркель не признает результаты выборов в Беларуси, призывает задействовать ОБСЕ в решении кризиса

16:16 19.08.2020
Fitch: санкции ЕС против Беларуси не будут схожи с санкциями против РФ

Fitch: санкции ЕС против Беларуси не будут схожи с санкциями против РФ

16:15 19.08.2020
На белорусском НПЗ "Нафтан" готовятся к забастовке

На белорусском НПЗ "Нафтан" готовятся к забастовке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поручил правоохранителям Запорожской области через месяц предоставить отчет о борьбе с наркоторговлей в регионе

В СНБО выявили признаки подготовки масштабной кибератаки российских спецслужб на органы госвласти Украины накануне Дня Независимости

Информация о якобы участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является фейком – заявление спецслужбы

Комиссия по ТЭБ и ЧС в четверг установит разные уровни эпидопасности, карантинные зоны пересмотрят в 13 областях – Ляшко

Госкомиссия ТЭБ и ЧС обеспокоена тем, что отдельные территориальные комиссии не вводят зонирование по адаптивному карантину

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поручил правоохранителям Запорожской области через месяц предоставить отчет о борьбе с наркоторговлей в регионе

В Молдове зафиксирован антирекорд по числу заболевших за сутки: 626 новых случаев коронавируса

Гражданин Израиля организовал незаконную торговлю оружием в Харьковской области - полиция

В СНБО выявили признаки подготовки масштабной кибератаки российских спецслужб на органы госвласти Украины накануне Дня Независимости

В ОБСЄ спростували повідомлення про зараження коронавірусом спостерігача СММ в Україні

Российские наемники с начала суток один раз нарушили режим тишины на Донбассе

На демонтаж пострадавшего в результате взрыва дома на Позняках выделено 15,7 млн грн – распоряжение КГГА

"Запорожсталь" к празднику установила самый большой национальный флаг Украины в области

В Окружном админсуде Киева ввели карантинные ограничения из-за выявления у сотрудника COVID-19

Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины в условиях карантина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА