В Беларуси нужно создать условия для мирного диалога без вмешательства в ее внутренние дела - президент Литвы о ходе саммита ЕС

На онлайн-саммите Евросоюза речь шла о недопустимости внешнего вмешательства во внутреннюю политику Беларуси, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Шла речь и о том, что Россия не имеет права, как, кстати, и ЕС, вмешиваться во внутренние процессы Беларуси, поэтому мы должны создать условия для мирного диалога, но не предпринимать вмешательства во внутреннюю жизнь Беларуси", - сказал он в среду на пресс-конференции.

"Эти важнейшие, фундаментальные ценности должны уважаться, ведь в противном случае всегда та или другая сторона сможет подвергнуть сомнениям результаты такого диалога, который не проходил стараниями самого беларуского общества", - добавил президент Литвы.

Он обратил внимание на определенные противоречия в поведении беларуского руководства.

"Мы видим, что срабатывают определенные инстинкты самосохранения, режим колеблется, предпринимает различные меры, которые, мягко говоря, противоречивы. (...) Единственный путь к примирению - это мирный способ решения конфликта. Не должно в отношении своего общества делать то, о чем потом придется горько пожалеть", - добавил Науседа.

Он рассказал, что саммит ЕС практически принял решение о введении целевых санкций в отношении представителей власти Беларуси.

"Евросоюз практически принял решение о применении целевых санкций в отношении тех должностных лиц Беларуси, которые непосредственно принимали участие в фальсификации результатов выборов, в репрессиях против мирных граждан", - сообщил президент Литвы, добавив, что санкции в отношении этих лиц будут введены "в ближайшем будущем".

Он отметил, что лидеры ЕС были едины в оценке ситуации: "Нужно признать, и я с удовольствием констатирую, что мы были едины во мнениях, очень принципиально оценили то, что происходило в Беларуси. Все без исключения коллеги признали, что выборы были сфальсифицированы, не были свободными и их результат не может быть признан законным".

Науседа также сказал, что главы стран ЕС для достижения договоренности о санкциях действовали "быстро, решительно и с ценностных позиций".