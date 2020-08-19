Гражданин Израиля организовал незаконную торговлю оружием в Харьковской области - полиция

Сотрудники полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона пресекли незаконную торговлю огнестрельным оружием, организованную гражданином Израиля (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

"В настоящее время иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 168 тыс.грн. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.