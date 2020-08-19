События

18:20 19.08.2020

В Беларусь за сутки выявлено 128 случаев коронавируса, пятеро пациентов скончались

1 мин читать
В Беларусь за сутки выявлено 128 случаев коронавируса, пятеро пациентов скончались

В Беларуси по состоянию на 19 августа зарегистрирован 69 тыс. 801 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 128 случаев против 84 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 622 (на 18 августа - 617) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 19 августа выздоровели и выписаны 67 тыс. 647 пациентов (на 18 августа - 67 тыс. 339), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 308 человек.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн. 437 тыс. 110 тестов на коронавирусную инфекцию (на 18 августа - 1 млн 429 тыс. 532).

Теги: #коронавирус #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:02 19.08.2020
В Молдове зафиксирован антирекорд по числу заболевших за сутки: 626 новых случаев коронавируса

В Молдове зафиксирован антирекорд по числу заболевших за сутки: 626 новых случаев коронавируса

18:54 19.08.2020
В Беларуси нужно создать условия для мирного диалога без вмешательства в ее внутренние дела - президент Литвы о ходе саммита ЕС

В Беларуси нужно создать условия для мирного диалога без вмешательства в ее внутренние дела - президент Литвы о ходе саммита ЕС

18:03 19.08.2020
Все предприятия нефтехимкомплекса Беларусь работают в штатном режиме - Белнефтехим

Все предприятия нефтехимкомплекса Беларусь работают в штатном режиме - Белнефтехим

17:58 19.08.2020
ЕС готов оказать материальную поддержку в 53 млн евро белорусскому обществу - глава Еврокомиссии

ЕС готов оказать материальную поддержку в 53 млн евро белорусскому обществу - глава Еврокомиссии

17:39 19.08.2020
В ОБСЕ опровергли сообщение о заражении коронавирусом наблюдателя СММ в Украине

В ОБСЕ опровергли сообщение о заражении коронавирусом наблюдателя СММ в Украине

17:35 19.08.2020
Тихановская сдала в Литве тест на коронавирус, она чувствует себя хорошо - президент Науседа

Тихановская сдала в Литве тест на коронавирус, она чувствует себя хорошо - президент Науседа

17:26 19.08.2020
В Окружном админсуде Киева ввели карантинные ограничения из-за выявления у сотрудника COVID-19

В Окружном админсуде Киева ввели карантинные ограничения из-за выявления у сотрудника COVID-19

17:20 19.08.2020
Меркель тщетно пыталась лично обсудить с Лукашенко ситуацию в Беларуси, где ситуация ухудшится в случае вмешательства Москвы

Меркель тщетно пыталась лично обсудить с Лукашенко ситуацию в Беларуси, где ситуация ухудшится в случае вмешательства Москвы

17:10 19.08.2020
Санкции ЕС должны ударить по официальным лицам, а не по белорусскому народу - глава Еврокомиссии

Санкции ЕС должны ударить по официальным лицам, а не по белорусскому народу - глава Еврокомиссии

17:02 19.08.2020
ЕС не признаёт результатов выборов в Беларуси

ЕС не признаёт результатов выборов в Беларуси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поручил правоохранителям Запорожской области через месяц предоставить отчет о борьбе с наркоторговлей в регионе

В СНБО выявили признаки подготовки масштабной кибератаки российских спецслужб на органы госвласти Украины накануне Дня Независимости

Информация о якобы участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является фейком – заявление спецслужбы

Комиссия по ТЭБ и ЧС в четверг установит разные уровни эпидопасности, карантинные зоны пересмотрят в 13 областях – Ляшко

Госкомиссия ТЭБ и ЧС обеспокоена тем, что отдельные территориальные комиссии не вводят зонирование по адаптивному карантину

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поручил правоохранителям Запорожской области через месяц предоставить отчет о борьбе с наркоторговлей в регионе

Гражданин Израиля организовал незаконную торговлю оружием в Харьковской области - полиция

В СНБО выявили признаки подготовки масштабной кибератаки российских спецслужб на органы госвласти Украины накануне Дня Независимости

В ОБСЄ спростували повідомлення про зараження коронавірусом спостерігача СММ в Україні

Российские наемники с начала суток один раз нарушили режим тишины на Донбассе

На демонтаж пострадавшего в результате взрыва дома на Позняках выделено 15,7 млн грн – распоряжение КГГА

"Запорожсталь" к празднику установила самый большой национальный флаг Украины в области

Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины в условиях карантина

Бывшему руководителю управления Госгеокадастра выдвинуто подозрение после разоблачения присвоения 76 га земли в Киевской области

На белорусском НПЗ "Нафтан" готовятся к забастовке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА