В Беларусь за сутки выявлено 128 случаев коронавируса, пятеро пациентов скончались

В Беларуси по состоянию на 19 августа зарегистрирован 69 тыс. 801 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 128 случаев против 84 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 622 (на 18 августа - 617) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 19 августа выздоровели и выписаны 67 тыс. 647 пациентов (на 18 августа - 67 тыс. 339), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 308 человек.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн. 437 тыс. 110 тестов на коронавирусную инфекцию (на 18 августа - 1 млн 429 тыс. 532).