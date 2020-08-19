В СНБО выявили признаки подготовки масштабной кибератаки российских спецслужб на органы госвласти Украины накануне Дня Независимости

Национальный координационный центр кибербезопасноти (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) обнаружил активизацию хакерской группировки "Gamaredon", "за которой стоят спецслужбы Российской Федерации".

"Специалисты НКЦК при СНБО Украины выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах. … Проведенный анализ вредоносных программ обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаки на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к очередным местным выборам", - сообщает пресс-служба СНБО.

Как сообщается, во время последних попыток атак злоумышленники использовали вредоносные вложения, имитирующие документы органов власти, в частности Службы безопасности Украины. Злоумышленники рассылают вредоносные документы по электронной почте, а во время их открытия получают доступ к системам и сетям государственного учреждения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что все субъекты сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность в различных сферах, работают в постоянном режиме отслеживания, предупреждения и отражения кибератак.

"Неотложное информирование НКЦК при СНБО Украины об обнаруженных кибератаках на информационные системы государственных органов, объектов критической инфраструктуры для осуществления координации по оперативному реагированию является крайне важным, ведь последствия от кибератак могут создать существенную угрозу жизненно важным интересам государства и общества", - подчеркнул Данилов.

"Киберугрозы со стороны Российской Федерации крайне опасны как для Украины, так и для европейских стран", - добавил он.

НКЦК при СНБО Украины уже предупредил субъекты кибербезопасности об опасности. В случае выявления индикаторов компрометации необходимо безотлагательно информировать НКЦК при СНБО Украины (е-mail: report@ncscc.gov.ua).