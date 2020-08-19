Российские наемники с начала суток один раз нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемники с начала среды один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив не прицельные выстрелы, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, в обеденное время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у Луганского. Выстрелы были не прицельными, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали и на провокацию врага не поддались", - говорится в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что на всех участках фронта режим тишины хранился в полной мере.

В ООС подчеркнули, что с момента оглашения режима прекращения огня на Донбассе, 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.