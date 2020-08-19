Тихановская сдала в Литве тест на коронавирус, она чувствует себя хорошо - президент Науседа

Находящейся в Литве экс-кандидату от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлане Тихановской был сделан тест на коронавирус - он отрицательный, сообщает агентство BNS со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу.

По словам Науседы, он дважды разговаривал с Тихановской по телефону, и она чувствует себя хорошо. "Принимает на себя ответственность в качестве национального лидера, который будет поднимать и призывать подниматься свой народ", - подчеркнул литовский президент.

Сообщив, что тесты Тихановской на коронавирус отрицательные, Науседа добавил, что она собирает координационный комитет, который и будет инструментом диалога в Беларуси.

"Думаю, она в ближайшее время будет больше проявлять себя как лидер своего народа. В Литве у нее будут все возможности для этого с учетом всех требований безопасности", - заверил президент.

Как сообщалось, после президентских выборов в Беларуси, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, Тихановская уехала в Литву.

Белорусская оппозиция на днях сформировала координационный совет по транзиту власти во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.