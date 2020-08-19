В Окружном админсуде Киева ввели карантинные ограничения из-за выявления у сотрудника COVID-19

У сотрудника Окружного административного суда Киева подтвержден диагноз COVID-19, в связи с чем, согласно распоряжению руководства суда, временно установлены карантинные ограничения, сообщает пресс-служба ОАСК на странице в Фейсбуке.

Так, в суде введены следующие карантинные меры: прекращен личный прием документов канцелярией суда, обратиться в суд с исковыми заявлениями, ходатайствами и другими документами можно при помощи почты, подсистемы "Электронный суд" или электронной почтой inbox@adm.ki.court.gov.ua; судьям ОАСК рекомендуется проводить судебные заседания в режиме видеоконференции; проведение судебных заседаний для участников судебных процессов других судов в режиме видеоконференции прекращено, кроме судебных дел, требующих срочного судебного разбирательства.

Работники службы судебной охраны будут допускать в помещения суда исключительно участников судебных заседаний в защитных масках и после измерения температуры.

Как сообщалось, количество больных коронавирусом в Киеве снова резко увеличилосьЕ за минувшие сутки вирус обнаружили у 215 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.