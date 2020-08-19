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16:18 19.08.2020

Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины в условиях карантина

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Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины в условиях карантина

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины в условиях карантина, центрами проведения событий в Киеве будут Михайловская и Софийская площадь.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Так, запланирована церемония поднятия государственного флага в Киеве и других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях и воинских частях, торжественные мероприятия, возложение цветов, тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия, направленные на донесение до широкой общественности информации о важных событиях и персоналии украинской истории, и вручение государственных наград.

"В этом году празднование годовщины независимости Украины закладывается несколько нестандартный формат. В частности, в Киеве планируется отойти от проведения традиционных торжеств на Крещатике и Майдане независимости, предоставляя им больше духовной составляющей. Именно поэтому центрами проведения мероприятий в Киеве будут Михайловская и Софийская площадь", - говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики.

Министерствам и ведомствам поручено обеспечить публичную безопасность и порядок во время празднования, а также противоэпидемические мероприятия с учетом требований законодательства по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Финансовое обеспечение реализации плана будет осуществляться за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет других, не запрещенных законодательством источников финансирования.

Теги: #коронавирус #день_независимости #кабмин
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