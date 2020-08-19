Около 100 пострадавших в ходе протестов в Беларуси еще находятся в больницах, судьба 50 людей не известна - правозащитный центр "Весна"

Около 100 человек, пострадавших в ходе протестов в Беларуси, до сих пор остаются в больницах, также есть список из 50 человек, судьба которых на данный момент не установлена, сообщил представитель белорусского правозащитного центра "Весна" Сергей Сыс.

"На данный момент еще около 100 человек находятся в госпиталях и больницах. Это люди, которые получили наиболее тяжелые повреждения", - сказал он в ходе онлайн-включения на брифинге в Киеве в среду.

По словам Сыса, у этих людей зафиксировали травмы головы, ранения резиновыми пулями и переломы ног. Он напомнил, что всего в больницы попало более 250 человек.

Кроме того, добавил он, правозащитный центр "Весна" занимается поиском пропавших без вести, и сейчас есть список из 50 людей, судьба которых пока не установлена.

"Сегодня с утра до этого времени нам удалось найти трех людей из этого списка. К сожалению, один из них сегодня, как сообщалось, умер в военном госпитале от пулевого ранения в голову. Ранение не резиновой пулей, а боевым патроном", - подчеркнул Сыс.

Он сообщил, что на данный момент в Беларуси зафиксировано три смерти в ходе массовых волнений и выступлений граждан.

По словам Сыса, центр "Весна" сейчас устанавливает личности всех жертв и пострадавших от действий силовых структур в период с 9 по 13 августа. "На данный момент практически все задержанные, а это около 7 тыс. человек по всей Беларуси, освобождены. Тем не менее, остается несколько человек, которых обвиняют в административном правонарушении, в уголовном деле по массовым беспорядкам. Всего сейчас по уголовным делам проходят в Беларуси около 100 человек", - отметил Сыс.

По словам правозащитника, центр ведет видеофиксацию всех преступлений и вреда здоровью, нанесенных участникам акций протеста. На данный момент сотрудниками "Весны", согласно международным методикам, сделана видеофиксация более 100 пострадавших с тем, чтобы предъявить их международному сообществу и использовать в дальнейшем как основание для предъявления обвинения виновным в этих преступлениях.