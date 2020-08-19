События

14:36 19.08.2020

Норвегия решила выслать российского дипломата в связи со шпионским скандалом

1 мин читать
Норвегия решила выслать российского дипломата в связи со шпионским скандалом

В МИД Норвегии приняли решение выслать российского дипломата в связи с недавним шпионским скандалом, сообщают в среду норвежские СМИ.

Подробности о высылаемом дипломате не приводятся.

В конце прошлой недели полиция в Осло задержала гражданина Норвегии по подозрению в передаче иностранному государству информации, которая может нанести ущерб национальным интересам Норвегии. Его задержали после встречи с человеком, предположительно, являющегося сотрудником российской разведки.

В настоящее время подозреваемый остается под стражей.

В компании по сертификации судов DNV GL, в которой работал этот человек, заявили, что сотрудник, арестованный и обвиненный в шпионаже, работал над проектом по 3D-печати. В компании подчеркнули, что у него не было доступа к секретным данным и он не работал над проектами для оборонной промышленности, для вооруженных сил или для других правительственных агентств, где такой допуск является обязательным условием. Также в компании отметили, что он никогда не занимал руководящие должности и что работал только над ограниченным количеством проектов.

Теги: #рф #норвегия #шпионаж
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:48 19.08.2020
Экс-глава ГУР Гвоздь о якобы причастности украинских спецслужб к истории с "вагнеровцами": Это спецоперация против Украины

Экс-глава ГУР Гвоздь о якобы причастности украинских спецслужб к истории с "вагнеровцами": Это спецоперация против Украины

14:08 19.08.2020
В Кремле подтвердили информацию о готовящейся встрече помощников лидеров стран "нормандской четверки"

В Кремле подтвердили информацию о готовящейся встрече помощников лидеров стран "нормандской четверки"

13:23 19.08.2020
Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе

Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе

13:00 19.08.2020
Информация о якобы участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является фейком – заявление спецслужбы

Информация о якобы участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является фейком – заявление спецслужбы

18:41 18.08.2020
Российские наемники на Донбассе продолжают соблюдать режим тишины

Российские наемники на Донбассе продолжают соблюдать режим тишины

13:22 18.08.2020
Меркель в разговоре с Путиным заявила, что властям Беларуси нужно прекратить применять силу против демонстрантов

Меркель в разговоре с Путиным заявила, что властям Беларуси нужно прекратить применять силу против демонстрантов

13:17 18.08.2020
Российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины с начала суток- Минобороны

Российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины с начала суток- Минобороны

11:12 18.08.2020
МИД Украины и Норвегии выразили готовность усилить взаимодействие в рамках ООН для восстановления территориальной целостности Украины

МИД Украины и Норвегии выразили готовность усилить взаимодействие в рамках ООН для восстановления территориальной целостности Украины

10:39 18.08.2020
Кабмин отменил соглашение с РФ о взаимных торговых представительствах

Кабмин отменил соглашение с РФ о взаимных торговых представительствах

11:27 17.08.2020
Кравчук считает бесперспективным требование РФ закрепить особый статус ОРДЛО в Конституции Украины

Кравчук считает бесперспективным требование РФ закрепить особый статус ОРДЛО в Конституции Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Информация о якобы участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является фейком – заявление спецслужбы

Комиссия по ТЭБ и ЧС в четверг установит разные уровни эпидопасности, карантинные зоны пересмотрят в 13 областях – Ляшко

Госкомиссия ТЭБ и ЧС обеспокоена тем, что отдельные территориальные комиссии не вводят зонирование по адаптивному карантину

Зеленский назначил Музыченко госуполномоченным АМКУ

Зеленский приехал в Запорожскую область, запланировано его участие в презентации Стратегии развития региона

ПОСЛЕДНЕЕ

Координационный совет отвергает угрозы со стороны Лукашенко, не воспринимает их всерьез

Во время проведения уроков педагогам разрешат носить не маски, а прозрачные щитки - Ляшко

В четверг и в пятницу в Украине сохранится жаркая погода, но в ряде областей пройдут кратковременные дожди с грозами

Комиссия по ТЭБ и ЧС в четверг установит разные уровни эпидопасности, карантинные зоны пересмотрят в 13 областях – Ляшко

Госкомиссия ТЭБ и ЧС обеспокоена тем, что отдельные территориальные комиссии не вводят зонирование по адаптивному карантину

В минском госпитале умер 43-летний житель Бреста от травм, полученных во время акции протеста

Зеленский назначил Музыченко госуполномоченным АМКУ

Кабмин предлагает Раде разрешить гражданам с паспортами в форме книжечек пользоваться ими до окончания срока их действия – законопроект

Регулятор Бразилии одобрил проведение финальных испытаний вакцины Johnson & Johnson от COVID-19

Во въезде в Беларусь отказано 17 иностранным журналистам из-за отсутствия аккредитации – Погранкомитет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА