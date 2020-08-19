Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе

Российские наемники не нарушали режим тишины на востоке Украины с начала текущих суток, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до полудня на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают соблюдать условия режима прекращения огня и готовы реагировать на любые изменения оперативной обстановки.