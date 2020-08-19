События

13:23 19.08.2020

Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе

1 мин читать
Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе

Российские наемники не нарушали режим тишины на востоке Украины с начала текущих суток, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до полудня на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают соблюдать условия режима прекращения огня и готовы реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Теги: #рф #оос #украина #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:08 19.08.2020
В Кремле подтвердили информацию о готовящейся встрече помощников лидеров стран "нормандской четверки"

В Кремле подтвердили информацию о готовящейся встрече помощников лидеров стран "нормандской четверки"

13:15 19.08.2020
Информационная операция о "вагнеровцах" в Беларуси имеет российское происхождение – заявление СВР

Информационная операция о "вагнеровцах" в Беларуси имеет российское происхождение – заявление СВР

13:00 19.08.2020
Информация о якобы участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является фейком – заявление спецслужбы

Информация о якобы участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является фейком – заявление спецслужбы

12:40 19.08.2020
Минреинтеграции планирует осенью завершить разработку концепции экономического развития Донбасса - Резников

Минреинтеграции планирует осенью завершить разработку концепции экономического развития Донбасса - Резников

12:29 19.08.2020
В четверг и в пятницу в Украине сохранится жаркая погода, но в ряде областей пройдут кратковременные дожди с грозами

В четверг и в пятницу в Украине сохранится жаркая погода, но в ряде областей пройдут кратковременные дожди с грозами

11:10 19.08.2020
Украина с начала нового сезона экспортировала 5,1 млн тонн зерновых

Украина с начала нового сезона экспортировала 5,1 млн тонн зерновых

10:50 19.08.2020
Великобритания начинает многонациональную тренировочную миссию для усиления способности ВМС Украины противостоять угрозам с Востока

Великобритания начинает многонациональную тренировочную миссию для усиления способности ВМС Украины противостоять угрозам с Востока

09:52 19.08.2020
Количество больных Covid-19 вновь возросло во всех областях Украины, кроме Луганской

Количество больных Covid-19 вновь возросло во всех областях Украины, кроме Луганской

09:25 19.08.2020
В Украине новый антирекорд: за сутки выявлено 1 967 новых случаев заражения Сovid-19. Выздоровели 812 человек, 28 умерли

В Украине новый антирекорд: за сутки выявлено 1 967 новых случаев заражения Сovid-19. Выздоровели 812 человек, 28 умерли

08:04 19.08.2020
Украина отправила гуманитарную помощь в пострадавший от взрыва Бейрут – МИД

Украина отправила гуманитарную помощь в пострадавший от взрыва Бейрут – МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Информация о якобы участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является фейком – заявление спецслужбы

Комиссия по ТЭБ и ЧС в четверг установит разные уровни эпидопасности, карантинные зоны пересмотрят в 13 областях – Ляшко

Госкомиссия ТЭБ и ЧС обеспокоена тем, что отдельные территориальные комиссии не вводят зонирование по адаптивному карантину

Зеленский назначил Музыченко госуполномоченным АМКУ

Зеленский приехал в Запорожскую область, запланировано его участие в презентации Стратегии развития региона

ПОСЛЕДНЕЕ

Координационный совет отвергает угрозы со стороны Лукашенко, не воспринимает их всерьез

Во время проведения уроков педагогам разрешат носить не маски, а прозрачные щитки - Ляшко

Комиссия по ТЭБ и ЧС в четверг установит разные уровни эпидопасности, карантинные зоны пересмотрят в 13 областях – Ляшко

Госкомиссия ТЭБ и ЧС обеспокоена тем, что отдельные территориальные комиссии не вводят зонирование по адаптивному карантину

В минском госпитале умер 43-летний житель Бреста от травм, полученных во время акции протеста

Зеленский назначил Музыченко госуполномоченным АМКУ

Кабмин предлагает Раде разрешить гражданам с паспортами в форме книжечек пользоваться ими до окончания срока их действия – законопроект

Регулятор Бразилии одобрил проведение финальных испытаний вакцины Johnson & Johnson от COVID-19

Во въезде в Беларусь отказано 17 иностранным журналистам из-за отсутствия аккредитации – Погранкомитет

ЕБРР и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН приветствуют принятие закона о с/х кооперации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА