События

12:29 19.08.2020

В четверг и в пятницу в Украине сохранится жаркая погода, но в ряде областей пройдут кратковременные дожди с грозами

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В четверг и в пятницу в Украине сохранится жаркая погода, но в ряде областей пройдут кратковременные дожди с грозами

В ближайшие сутки, 20 августа, в большинстве областей Украины cохранится сухая жаркая погода, лишь в западной части - грозовые дожди и умеренно тепло, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях пройдут кратковременные дожди, грозы; ветер северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью 11-16°, днем 22-27°. На остальной территории без осадков, лишь днем в Житомирской области небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 27-32°, в южной части до 35°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 16-18°, днем 30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 августа самая высокая температура днем была 39,3 градусов тепла в 1946 году, самая низкая ночью - 8,6 градусов выше ноля в 1911 году.

В пятницу, 21 августа, ночью на северо-востоке страны, днем в северных, Харьковской и большинстве центральных областей пройдет кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Температура ночью 13-18°, на юге 17-22°; днем в западных и северных областях 22-27°, на остальной территории 28-33°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 21 августа ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 24-26°.

19 августа в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-25°; в Днепре в пределах Киева 22°.

Теги: #погода #украина #прогноз
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