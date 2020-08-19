Комиссия по ТЭБ и ЧС в четверг установит разные уровни эпидопасности, карантинные зоны пересмотрят в 13 областях – Ляшко

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг пересмотрит уровни эпидемической опасности как минимум в 13 регионах, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга по итогам заседания комиссии.

"Завтра будут пересмотрены уровни эпидопасности на основании количества заболевших за последние 14 дней. В предыдущий четверг таких регионов было 10", - сказал он.

При этом Ляшко сообщил, что по статистике в настоящее время количество областей, где будут рассмотрены и распределены территории на зоны, уже достигло 13. "Но мы ожидаем завтрашнего дня, потому что динамика показывает, что могут присоединиться и другие области", - уточнил главный санврач страны.